Chainlink durchbricht $21 mit Bullen, die einen Anstieg in Richtung $95 sehen

Wichtige Einblicke

Der LINK-Preis ist innerhalb von 24 Stunden um mehr als 13 % gestiegen, nachdem die Strategische Reserve vor kurzem eingeführt wurde.

Die Käufe von Walen und institutionellen Anlegern haben das Handelsvolumen auf über 2,7 Milliarden Dollar ansteigen lassen.

Der Hauptwiderstand liegt zwischen $24 und $26,20, wobei Analysten Kurse von bis zu $95 prognostizieren.

Chainlink sorgt für Schlagzeilen, nachdem es vor kurzem zum ersten Mal seit Monaten wieder über 21 $ gestiegen ist. Diese Bewegung wurde durch starke Fundamentaldaten und technische Signale angeheizt. Daher werden die Händler von Tag zu Tag optimistischer.

Bislang ist der LINK-Kurs in nur 24 Stunden um mehr als 13 % und in der vergangenen Woche um 32 % gestiegen. Könnte noch mehr Aufwärtsbewegung bevorstehen?

Strategische Reserve heizt die Rallye der Kettenglieder an

Die große Story hinter dieser Rallye ist die Einführung der Chainlink Strategic Reserve am 7. August. Die Reserve hat bereits LINK im Wert von über 1 Mio. $ gesperrt und das zirkulierende Angebot des Vermögenswerts reduziert. Im Grunde genommen profitiert der LINK-Preis von einem langfristigen deflationären Effekt.

ChainLink lanciert strategischen Reserveplan | Quelle: X

Die Reserve basiert auf dem Zahlungsabstraktionssystem von Chainlink. Es ermöglicht den Umtausch mehrerer Token und stärkt gleichzeitig die institutionelle Attraktivität des Netzwerks.

Dieser Schritt ähnelt den Strategien, die in Handelssystemen zur Stabilisierung der Preise eingesetzt werden. LINK könnte am Rande einer großen Sache stehen.

Technischer Ausbruch lässt $26 in Sichtweite kommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt der LINK-Kurs bei 21,41 $ mit einer Marktkapitalisierung von 14,52 Mrd. $. Der Kursanstieg markiert einen bestätigten Durchbruch über den psychologischen Widerstand von 21 $ und den 200-Tage-EMA bei 17,02 $.

Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Chainlink, da der RSI steigende Bedingungen anzeigt | Quelle: X

Das Tages-Chart zeigt, dass Chainlink einen langfristigen Abwärtswiderstand bei 20,05 $ überwunden hat. Dies wurde auch durch die obige Fibonacci-Erweiterung hervorgehoben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der RSI bei 65,56, was stark zinsbullisch, aber noch nicht überkauft ist.

In Verbindung mit dem positiven MACD scheinen die LINK-Bullen den Markt zu beherrschen. Die Charts zeigen auch, dass unmittelbare Aufwärtsziele für diesen Vermögenswert bei 21,89 $ und 23,99 $ liegen.

Damit stellte die Widerstandszone bei 26,20 $ die nächste wichtige Barriere dar. Die Kehrseite zeigte, dass die Abwärtsunterstützung bei 19,51 $ und 17,64 $ zu finden ist.

In einem Szenario, in dem die Bären die volle Kontrolle über den Markt übernehmen, könnte es zu einem tieferen Rückschlag kommen. Dies könnte den LINK-Kurs auf bis zu $15,83 drücken.

Analysten sehen deutlich höhere Ziele

Einige Analysten glauben, dass die jüngste Rallye der Beginn von etwas viel Größerem sein könnte. So glaubt Javon Marks, dass der Wert auf dem Weg zu einem langfristigen Wert von 88,26 $ sein könnte.

Der Analyst prognostiziert außerdem einen zwischenzeitlichen Anstieg auf 47,15 $. Analyst Ali Martinez ist sogar noch optimistischer für Chainlink. Seiner Meinung nach könnte ein Ausbruch über das Preisniveau von 24 $ den Weg für eine Rallye in Richtung 95 $ ebnen.

Ali Martinez glaubt, dass LINK $95 erreichen kann | Quelle: X

Der Optimismus dieser beiden Analysten beruht auf dem Ausbruch von LINK aus mehrjährigen Trendlinien auf den Wochencharts.

Mit anderen Worten: Der LINK-Kurs könnte sich stabilisieren und bei starkem Volumen über 24 $, 28 $ und 52 $ ausbrechen. In diesem Fall könnte sich eine makroökonomische Trendwende einstellen. Dies könnte sogar die Voraussetzungen für dreistellige Kurse schaffen.

Marktausblick für Kettenglieder Preis

In einem Aufwärtsszenario könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 24 $ – 26 $ eine Bewegung in Richtung 28 $ auslösen. Mittelfristig könnten dann 47,15 $ folgen. Wenn das Netzwachstum, die Nachfrage und der strategische Reserveplan Bestand haben, könnte LINK recht schnell die Allzeithochs herausfordern.

Gelingt es Chainlink hingegen nicht, sich über der 20 $-Marke zu halten, ist ein Rückfall in Richtung 18 $ oder sogar 16 $ möglich. Eine starke Unterstützung auf diesen Niveaus könnte jedoch neue Einstiegspunkte für langfristige Anleger bieten.

Alles in allem ist der jüngste Kursanstieg von Chainlink mehr als nur ein kurzfristiger Schub. Er zeigt, dass der Vermögenswert sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren Vertrauen genießt.

Die strategische Reserve könnte der Auslöser für alles sein. In Kombination mit zinsbullischen technischen Mustern könnte der LINK-Kurs gut für weitere Aufwärtsbewegungen gerüstet sein.