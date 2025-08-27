Cardano Whales machen Bewegungen: Kann der ADA-Preis bald über $1 steigen?

Wichtige Einblicke

Cardano hält die Unterstützung bei fast $0,84 und visiert einen Ausbruch über $1 an.

Die Akkumulation von Walen und die institutionellen Zuflüsse zeigen, dass das Vertrauen in die ADA gestiegen ist.

Das On-Chain-Wachstum mit über 112 Millionen Transaktionen unterstützt das langfristige Potenzial.

Der Cardano-Preis ist trotz der gemischten Marktsignale aus den Charts und On-Chain-Daten stabil geblieben. ADA wurde bei Redaktionsschluss um die 0,86 $ gehandelt, nachdem er in den letzten 24 Stunden leicht zugelegt hatte.

Der Token ist auf dem Wochenchart um mehr als 12 % gefallen. Analysten sind jedoch der Meinung, dass seine Struktur immer noch konstruktiv ist.

Whale Akkumulation unterstützt Cardano-Kurs

Die Whale-Aktivitäten und die starken institutionellen Zuflüsse haben die Debatte immer weiter angeheizt. Nach Angaben von Ali Charts wurden in den letzten zwei Wochen mehr als 150 Millionen ADA von Großanlegern angehäuft.

Diese Bewegungen sind oft ein Signal dafür, dass sich die großen Akteure vor einer Rallye positionieren. Das bedeutet, dass die aktuelle Cardano-Preiszone die Wale zum Handeln veranlasst.

Wale haben in den letzten zwei Wochen Millionen von Cardano gekauft | Quelle: X

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Akkumulation von Walen das Vertrauen in einen Vermögenswert stärkt und in Zeiten der Unsicherheit eine wichtige Stütze sein kann.

Dies bedeutet, dass der ADA auf seinem derzeitigen Kursniveau stabil bleiben könnte. In diesem Fall könnten die Wale dazu beitragen, den Verkaufsdruck aufzufangen und den Ton für einen Aufwärtstrend anzugeben.

Institutionelle Zuflüsse und Marktstruktur

Nicht nur der Einzelhandel und die Wale, sondern auch das institutionelle Interesse an ADA ist gestiegen. So zeigen die Erkenntnisse von Mintern, dass allein in diesem Jahr rund 73 Mio. USD in ADA geflossen sind. Darüber hinaus halten die Institutionen jetzt mehr als 900 Millionen Dollar in der Verwahrung.

Die institutionellen Zuflüsse in das Cardano-Netzwerk waren in letzter Zeit stark | Quelle: X

Analysten glauben, dass Institutionen von Liquidität, starker Infrastruktur und langfristigem Wert angezogen werden. Cardano erfüllt diese Anforderungen, und seine Transaktionsgebühren gehören zu den niedrigsten in der Kryptowelt.

Die Cardano-Blockchain verarbeitet weiterhin täglich Millionen von Transaktionen, und die Entwicklungstätigkeit hat zugenommen.

Cardano Kursmuster und technisches Setup

Den Charts zufolge bewegt sich der Kurs des Vermögenswerts innerhalb eines aufsteigenden Kanalmusters. Diese Struktur kommt in der Regel vor Aufwärtsbewegungen, wobei die Ausbruchsmarke jetzt bei etwa $0,91 liegt.

Mit anderen Worten, wenn ADA diese Hürde nimmt, erwarten Analysten, dass der Token irgendwo zwischen $1,01 und $1,10 testen wird.

Der Handel mit Cardano innerhalb eines aufsteigenden Kanals zeigt, dass die Bullen die Kontrolle haben | Quelle: TradingView

Die Unterstützung bei $0,83 ist jedoch für den Vermögenswert wichtig geworden. Ein Unterschreiten dieses Kursniveaus würde das zinsbullische Muster entkräften und könnte ADA zurück in Richtung des Preisniveaus von $0,70 ziehen.

Die Long-Positionen sind zwischen $0,83 und $0,85 stark aufgestockt worden. Ein Durchbruch von hier aus könnte ebenfalls einen Long-Squeeze auslösen. Sollte dies geschehen, könnte dies die Volatilität des Marktes erhöhen und Abwärtsbewegungen verstärken.

On-Chain-Wachstum sorgt für langfristige Stärke

Die Netzwerkmetriken von Cardano zeigen, dass der Vermögenswert immer noch stark ist. Allein in diesem Jahr verarbeitete die Blockchain über 112 Millionen Transaktionen. Die durchschnittlichen Transaktionsgebühren blieben unter $0,25. Cardano ist eines der günstigsten Netzwerke, die in großem Umfang genutzt werden können.

Analysten glauben, dass der nächste wichtige Test für ADA zwischen $0,84 und $1,00 liegt. Wenn die Kryptowährung dieses Preisniveau erfolgreich hält, würde der Aufwärtstrend intakt bleiben. Außerdem könnte ein bestätigter Ausbruch über 1,20 $ den Weg zum Widerstand um 1,50 $ öffnen.

Im Moment befindet sich ADA an einem Wendepunkt. Die Wale sammeln sich aus irgendeinem Grund, und die Signale auf der Kette zeigen Anzeichen für einen kommenden Schub nach oben. Dies alles bedeutet, dass die Zutaten für eine größere Bewegung vorhanden sind, trotz der Trägheit von ADA.

Kurzfristige Volatilität kann nicht ignoriert werden, insbesondere wenn gehebelte Long-Positionen aufgelöst werden. Die Käufer könnten die aktuellen Kursniveaus von Cardano verteidigen, und die Kryptowährung bricht erfolgreich über $0,91 aus. Die Chancen, $1 zurückzuerobern, werden sich deutlich verbessern.