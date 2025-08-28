Cardano-Preis gewinnt an Stärke, da Whales 330M ADA anhäufen

Wichtige Einblicke

Die Wale haben in nur zwei Wochen mehr als 330 Millionen ADA gesammelt.

Der Cardano-Kurs hält sich derzeit im Bereich von $0,84 bis $0,85.

Das institutionelle Interesse, einschließlich eines möglichen Grayscale Cardano ETF, war eine wichtige Quelle des Optimismus.

Der Cardano-Preis war eine wichtige Quelle für die Anziehungskraft des Marktes, insbesondere da die Wale weiterhin aggressive Schritte unternehmen. Jüngste Updates von Kryptoanalysten auf X zeigen, dass Investoren in wenigen Wochen Millionen von Token zu kaufen scheinen.

Dies deutet darauf hin, dass sich diese Anlegergruppe auf etwas Großes vorbereitet. Hier sind ein paar Dinge zu beachten.

Whale Buying signalisiert Vertrauen in den Cardano-Preis

Laut dem Kryptoanalysten Ali Martinez haben Großinvestoren in nur zwei Wochen rund 150 Millionen ADA angehäuft. Darüber hinaus wurden vor zwei Tagen weitere 180 Millionen ADAs gekauft.

Das bedeutet, dass die Wale in einem so kurzen Zeitraum über 330 Millionen ADA-Tokens erbeutet haben.

Wale kaufen 180 Millionen ADA in 48 Stunden | Quelle: X

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde der Cardano-Preis bei $0,91 gehandelt. Er liegt knapp über einigen seiner wichtigsten Unterstützungen. Kurz gesagt, der starke Kaufdruck deutet darauf hin, dass die Wale sich auf einen Rebound einstellen. Wahrscheinlich streben sie einen Anstieg in Richtung $1 und noch höher an.

Wale gehören zu den wichtigsten Marktteilnehmern und können auch die Marktstimmung beeinflussen. Wenn sie große Käufe tätigen, zeigt dies oft, dass sie von den langfristigen Aussichten des Vermögenswerts überzeugt sind.

Im Fall von Cardano kauften die Wale aggressiv, als der Token noch unter dem Druck des allgemeinen Marktes stand. In der vergangenen Woche fiel ADA um mehr als 11 %. Er hat sich schlechter entwickelt als Bitcoin und Ethereum. Trotz dieser Schwäche verdoppelten die Wale ihren Einsatz.

Ihr Verhalten deutet daher darauf hin, dass sie eher von Kurseinbrüchen profitieren als auf kurzfristige Rückgänge zu reagieren. Analysten sehen nun eine Unterstützungszone zwischen $0,84 und $0,85 im Visier.

Wenn der Cardano-Kurs diese Spanne hält, könnten die Bullen auf einen Ausbruch über $0,90 und $1 drängen. Andererseits könnte ein Scheitern bei der Verteidigung der Unterstützung den Token auf $0,74 oder sogar $0,70 fallen lassen.

Wachsendes institutionelles Interesse an Cardano

Nicht nur Wale, sondern auch institutionelle Anleger werden auf Cardano aufmerksam. Anfang des Monats registrierte Grayscale einen Cardano Trust ETF in Delaware.

Obwohl dieses Produkt noch nicht aktiv ist, zeigt dieser Schritt, dass das Interesse der Vermögensverwalter an ADA steigt. Die institutionellen Bestände an Cardano belaufen sich mittlerweile auf mehr als 900 Millionen Dollar.

Große Unternehmen sind besonders an der Liquidität von Cardano und seinem ausgereiften Ökosystem interessiert. Das Projekt hat ein stetiges Transaktionsvolumen. Außerdem erfüllt ADA die Anforderungen, nach denen Institutionen bei der Diversifizierung ihrer Portfolios suchen.

Jüngste Cardano-Kursentwicklung und technischer Ausblick

Der Cardano-Preis war in den letzten Tagen volatil. Um den 22. August herum erreichte der Wert einen Tiefstand von 0,82 $. Kurz darauf stieg er innerhalb weniger Stunden um mehr als 9 % und erreichte 0,93 $. Diese schnelle Erholung hat den Optimismus der Händler gestärkt, die nun erwarten, dass die Kryptowährung eine stärkere Rallye verzeichnen wird.

Technische Analysten warnen die Anleger jedoch, vorsichtig zu sein. Alpha Crypto Signal hat zum Beispiel festgestellt, dass ADA vor kurzem ein bärisches AB=CD-Muster um $0,95 abgeschlossen hat.

Analyst gibt Ausblick für Cardano | Quelle: X

Dies könnte auf kurze Sicht einen Abwärtstrend auslösen. Die Ablehnung auf diesem Niveau zeigt, dass die Käufer möglicherweise Mühe haben, den Widerstand zu überwinden. Sollte der Cardano-Kurs jedoch die $0,90-Marke zurückerobern und als Unterstützung halten können, würde sich der Abwärtstrend abschwächen.

Ein Anstieg über diese Marke könnte den Weg in Richtung 1,06 $ ebnen. Dies deckt sich mit dem von einigen Händlern identifizierten Fibonacci-Retracement-Level.

Was als nächstes zu beachten ist

Der Markt wartet nun ab, ob sich ADA über $ 0,84 halten kann. Sollte dies der Fall sein, könnte sich die Geschwindigkeit in Richtung der 1 $-Marke erhöhen. Ein Ausbruch darüber hinaus könnte jedoch $1,06 ins Spiel bringen.

Umgekehrt könnte ein Scheitern der Unterstützung den Token zurück in Richtung $0,74 ziehen. Das wird die Geduld der langfristigen Inhaber auf die Probe stellen.

So oder so sind die Aussichten für den Cardano-Kurs derzeit eher bullisch als bearisch. Die Anleger sind auf der Suche nach dem, was als nächstes kommt.