Cardano-Kurs sieht Goldenes Kreuz als ADA-Ziel für $1-Ausbruch

Wichtige Einblicke

Der Cardano-Preis nähert sich einem goldenen Kreuz, einem Signal, das in der Regel vor zinsbullischen Explosionen auftritt.

ADA hat auf den Charts zinsbullische Muster gebildet und konsolidiert sich in der Nähe eines wichtigen Widerstands.

Grayscale hat einen Cardano Trust ETF registriert, was bedeutet, dass die institutionelle Nachfrage bald steigen könnte.

Der Cardano-Preis steht kurz vor einem technischen Setup, das den Beginn eines starken Aufwärtstrends markieren könnte. Analysten beobachten, wie der 50-Tage-SMA auf dem Tages-Chart über den 200-Tage-SMA kreuzt. Diese Formation ist als goldenes Kreuz bekannt und kommt in der Regel vor einer zinsbullischen Übernahme.

Aktuelle Cardano-Kursentwicklung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde ADA um $0,7919 gehandelt. Der Vermögenswert gewinnt mit der allgemeinen Erholung des Kryptomarktes an Stärke.

Auch die jüngsten Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten wirkten am Dienstag vorübergehend beruhigend auf die Anleger. Die Anleger scheinen nun optimistisch zu sein, was eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im nächsten Monat angeht.

Die Inflationsdaten in den USA sprechen für eine baldige Zinssenkung | Quelle: X

Sollte sich dieses goldene Kreuz bestätigen, könnte es zu einer massiven Erholung des Cardano-Preises führen. Dies liegt daran, dass der Vermögenswert dieses Muster zuletzt im November erlebt hat. Damals sprangen die Preise in weniger als einem Monat von 0,325 $ auf 1,32 $.

Dies entspricht einem Zuwachs von über 300 %. Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte ein ähnlicher prozentualer Anstieg vom aktuellen Niveau aus ein Ziel von 3,25 $ für ADA eröffnen.

Cardano’s Double Bottom & steigende Futures deuten Ausbruch in Richtung $1.50 an

Der Cardano-Kurs hat kürzlich ein Doppelbodenmuster ausgebildet, nachdem er im April und Juni zweimal $0,51 erreicht hatte. Diese Formation kommt historisch gesehen vor Umkehrungen und hat dem Kurs bereits geholfen, im Juli $0,935 zu erreichen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels konsolidiert ADA unterhalb der Widerstandszone zwischen $0,80 und $0,85. Die technischen Indikatoren untermauern diese zinsbullische Tendenz, da der MACD ins Positive gedreht hat.

Auf der anderen Seite sind die ADA-Futures auf fast 1,80 Mrd. $ gestiegen, was ein Allzeithoch darstellt. Nach den On-Chain-Daten von TapTools haben die Finanzierungsraten für ADA-Long-Positionen ebenfalls neue Höchststände erreicht. Dies zeigt, dass Händler eine Prämie zahlen, um an ihren zinsbullischen Wetten festzuhalten.

Die Finanzierungsraten von Cardano sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen | Quelle: X

Mit anderen Worten, der Cardano-Preis könnte über $0,92 ausbrechen. Analysten glauben, dass der Cardano-Preis schnell $1 überschreiten und $1.12 oder höher testen könnte. Einige Prognosen deuten sogar auf $1.20 als den nächsten Widerstand für die Kryptowährung. Es könnte $ 1,50 erreichen, wenn die Dynamik aufbaut.

Institutionelles Interesse wächst mit Cardano-ETF-Anmeldung

Grayscale Investments hat Schritte unternommen, die Cardano auf den ETF-Markt bringen könnten. Grayscale registrierte den Cardano Trust ETF am 12. August in Delaware. Dieser Schritt markiert die Expansion in Altcoin-ETFs nach dem Erfolg seiner Bitcoin- und Ether-Fonds.

Die Registrierung erfolgt im Rahmen des früheren Verfahrens von Grayscale für andere Krypto-Trusts. Sie kann vor einer formellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht (SEC) erfolgen.

GrayScale beantragt einen neuen Cardano-ETF | Quelle: X

Zu Beginn dieses Jahres bestätigte die SEC den Antrag der NYSE Arca für einen vorgeschlagenen Cardano-Spot-ETF. Dies war der erste Schritt im regulatorischen Prüfungsverfahren.

Es wird erwartet, dass institutionelle Produkte wie ein Cardano-ETF die Tür für neue Kapitalzuflüsse öffnen werden. Diese Zuflüsse kommen vor allem von Investoren, die ein reguliertes Engagement in ADA bevorzugen, ohne den Token direkt zu halten.

Was ein Goldenes Kreuz für den Cardano-Preis bedeuten könnte

Ein goldenes Kreuz entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristigen gleitenden Durchschnitt steigt. Die technische Analyse zeigt, dass der Trend für den Cardano-Preis von bärisch zu zinsbullisch wechselt.

Ein goldenes Kreuz bildet sich in den Charts von Cardano | Quelle: TradingView

Das goldene Kreuz von Cardano kommt nach Monaten der Akkumulation und der Erholung von den Tiefstständen zu Beginn des Jahres. Das bedeutet, dass, wenn sich das Muster bestätigt, es einige starke Käufe auslösen und die ADA-Rallye anheizen könnte.

Frühere goldene Kreuze auf dem Kryptomarkt haben manchmal zu ausgedehnten Gewinnen geführt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn starke Fundamentaldaten und die Marktstimmung sie unterstützen.

Die institutionellen Zuflüsse in ADA haben in diesem Jahr 73 Millionen Dollar erreicht, was ein wachsendes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Cardano signalisiert. In Kombination mit zinsbullischen Setups auf dem Derivatemarkt könnte der Cardano-Preis in eine kritische Phase der Preisentwicklung eintreten.