Cardano-Kurs erreicht Fünf-Monats-Hoch, da bullisches Momentum zunimmt

Wichtige Einblicke

Der Kurs von Cardano ist nach über 250 Tagen aus einem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen.

Technische Indikatoren und Muster zeigen, dass der Wert bis zu $ 2,06 steigen könnte.

Das langfristige Vertrauen der Inhaber ist groß, 15 Milliarden ADA sind seit einem Jahr unbewegt.

Der Cardano-Preis ist auf den höchsten Stand seit fünf Monaten angestiegen. Dies geschah, nachdem der Vermögenswert seit Ende letzten Jahres in einem parallelen Kanal feststeckte.

Der Ausbruch kommt auch, nachdem ADA in diesem Jahr dreimal die Unterstützungslinie des Kanals getestet hat. Außerdem bildete sich ein dreifaches Bodenmuster um die 0,60 $-Marke.

Analysten sind der Meinung, dass es zu einem starken Aufwärtstrend kommen könnte, wenn diese Struktur mit dem anhaltenden Anstieg der Marktdynamik gepaart wird.

Starke technische Signale unterstützen die Kursrallye bei Cardano

Den Charts zufolge haben sich die technischen Indikatoren für den Cardano-Preis nach oben gedreht. Zum Beispiel hat der Relative Strength Index (RSI) die Marke von 50 überschritten, was oft mit einer bullischen Dominanz verbunden ist.

Darüber hinaus hat der MACD (Moving Average Convergence Divergence) auf den Charts einen zinsbullischen Crossover vollzogen.

Cardano scheint sich in mehreren bullischen Positionen zu befinden | Quelle: TradingView

Analysten sind der Meinung, dass frühere Vorkommnisse dieser Konstellation zu Anstiegen von 176 % und 316 % geführt haben. Dies bedeutet, dass selbst wenn Cardano das untere Ende dieser Spanne erreicht, könnte ADA auf etwa 2,06 $ steigen. Dies könnte noch vor Ende des Jahres der Fall sein.

Cardano Kursziele mit $1,84 bis $2,06 im Fokus

Den Charts zufolge könnte sich der Cardano-Preis in der dritten Welle eines fünfwelligen Aufwärtszyklus befinden. Diese Phase ist oft der aggressivste Teil eines Aufwärtstrends.

Wenn diese Zählung Bestand hat, könnte ADA in den kommenden Wochen die Marke von 1,84 $ erreichen und sich möglicherweise in diese Richtung bewegen.

Analyst Javon Marks prognostiziert bald neue Höchststände für Cardano | Quelle: X

Einige Analysten sehen sogar noch höhere Ziele im Spiel, wie Javon Marks. Marks bemerkte kürzlich auf X, dass sich der Cardano-Preis kurzfristig in Richtung 1,20 $ bewegen könnte.

Auf diese Bewegung wird wahrscheinlich eine längere Rallye in Richtung 2,90 $ folgen. Dies entspräche einem Anstieg von fast 200 % gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Ausbruch aus der Bullenflagge sorgt für Optimismus

Ein anhaltender Ausbruch aus einem Bullenflaggenmuster auf dem Drei-Tage-Chart unterstützt ebenfalls die Bewegungen von ADA. Laut dem Analysten Clifton Fx führt diese Formation zu ausgedehnten Erholungen.

Ausbruch aus der Bullenflagge deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial für ADA hin | Quelle: X

Der Analyst merkte an, dass die Prognosen ab dem Ausbruchspunkt darauf hindeuten, dass der Cardano-Preis um 100 % bis 150 % steigen könnte. Er könnte sogar den Bereich von $1,60 bis $1,75 erreichen.

Der Ausbruch hat ADA kürzlich unter die Top-Performer unter den Large-Cap-Kryptowährungen gebracht. Der Vermögenswert hat allein in den letzten 24 Stunden rund 20 % zugelegt.

Langfristig orientierte Anleger zeigen sich überzeugt

Die On-Chain-Daten von TapTools zeigen, dass über 15 Milliarden ADA-Token seit mehr als einem Jahr unbewegt geblieben sind. Diese Art des geduldigen Haltens deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck in letzter Zeit nachgelassen hat und die Anleger zuversichtlicher werden.

Auch das Interesse des Einzelhandels nimmt zu. Die Daten von Google Trends zeigen, dass die Suche nach „Cardano“ den höchsten Stand seit März erreicht hat. Auf der anderen Seite sind die Suchanfragen nach „Altcoin“ so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr.

Die Suchanfragen nach Cardano haben ein Jahreshoch erreicht | Quelle: Google Trends

Diese erhöhte Aufmerksamkeit könnte in den nächsten Wochen zu einer verstärkten Handelsaktivität in Richtung ADA führen.

Was die Rallye entgleisen lassen könnte

Während die Aussichten für den Cardano-Preis derzeit positiv sind, warnen Analysten vor möglichen Risiken für Anleger. Sollte es ADA nicht gelingen, seine Position oberhalb der bedeutenden Widerstände zu halten, ist ein Umschwung möglich.

So stellt beispielsweise die Preisspanne von 0,99 $ bis 1 $ inzwischen eine bedeutende Preisuntergrenze dar. Das bedeutet, dass ein Durchbruch unter diese Marke alle zinsbullischen Aussichten zunichte machen und zu einem Rückgang führen würde.

Wenn sich die technischen Muster und die Stärke des Marktes in diesem Tempo fortsetzen, bleibt ADA auf dem Weg zu neuen Höchstständen.

Der Wert hat Kursziele zwischen 1,84 $ und 2,06 $, die auf kurze Sicht als realistisch angesehen werden. Weitere Kursziele könnten jedoch bis zu 2,50 $ gehen, wenn die Marktbedingungen günstig bleiben.