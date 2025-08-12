BTC nähert sich Allzeithoch, da die M2-Geldmenge steigt

Wichtige Einblicke

Der BTC-Preis ist in letzter Zeit auf über 122.000 US-Dollar geklettert und nähert sich nun seinem Allzeithoch.

Die steigende M2-Geldmenge könnte eine der größten Quellen für die Nachfrage nach knappen Vermögenswerten wie Bitcoin sein.

Institutionelle Käufe und der Ausbruch von Bitcoin aus wichtigen Widerstandszonen könnten eine wichtige Quelle der Stärke für die Erholung von BTC sein.

BTC hat in letzter Zeit die Marke von 122.000 US-Dollar überschritten und ist damit in die Nähe seines Allzeithochs gerückt.

Das Interessante an dieser Rallye ist, dass sie zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem neue Daten zeigen, dass die Geldmenge M2 in großen Volkswirtschaften wie den USA wächst.

Diese Kombination aus Makroökonomie und Marktnachfrage war eine wichtige Quelle der Stärke für die größte Kryptowährung der Welt.

Was sind einige interessante Dinge, die man wissen sollte, wenn die Korrelation zwischen M2 und BTC stärker wird und Trader 140.000 Dollar ins Auge fassen?

BTC und die wachsende M2-Geldmenge

Betrachten Sie die Geldmenge M2 als Maß für die gesamte im Umlauf befindliche Geldmenge. Dazu gehören Bargeld, Giroeinlagen und leicht konvertierbare Vermögenswerte.

Im vergangenen Jahr ist diese Kennzahl weiter angestiegen und wird durch die Verbesserung der Geldpolitik und der steuerlichen Maßnahmen in mehreren Ländern unterstützt.

Bitcoin zeigt eine starke Korrelation zur Geldmenge M2 | Quelle: X

Wenn mehr Geld zur Verfügung steht, nehmen die Probleme mit der Währungsabwertung tendenziell zu. Aus diesem Grund wird BTC (mit seinem festen Vorrat von 21 Millionen Münzen) als Absicherung betrachtet.

Wenn die Geldmenge steigt, folgt der Bitcoin tendenziell, da mehr Anleger ihr Vermögen digitalisieren, um seinen Wert zu schützen.

Auch wenn die Daten zur Geldmenge allein nicht ausschlaggebend für die Entwicklung des Bitcoin-Kurses sind, so könnten sie doch einer der wichtigsten Faktoren für die laufende Rallye sein.

Institutionelle Aktivitäten sind eine weitere Triebfeder

Während Bitcoin in die Höhe geschossen ist, erhöhen die Institutionen ihre BTC-Positionen. Die Umschichtung von Vermögenswerten hat nach der jüngsten Klarstellung der Regulierungsbehörden in den USA zugenommen.

Analysten verweisen auch auf eine kürzlich erlassene Verfügung, die in den USA Zuflüsse in ETF für 401(k)-Konten fördert.

Die On-Chain-Daten unterstützen den anhaltenden Anstieg des Bitcoin-Preises, da sie einen Rückgang der BTC-Reserven an den Börsen zeigen.

Dies ist ein Zeichen dafür, dass langfristige Inhaber eher akkumulieren als verkaufen. Diese Verknappung des Angebots auf dem offenen Markt kann ebenfalls zu einem Preisauftrieb beitragen.

Der technische Ausblick für BTC

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist BTC dabei, die 1,618 Fibonacci-Erweiterung in der Nähe von $122.000 anzugreifen. Dies ist eine mathematisch wichtige Widerstandszone, die Erholungen in der Vergangenheit aufgehalten hat.

Mit anderen Worten: Ein Tagesschluss über 120.000 $ wäre ein Meilenstein für BTC, da dies die Tür zu weiteren Widerständen öffnen würde.

Zu beachtende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für BTC | Quelle: TradingView

Analysten zielen im Allgemeinen auf Widerstandsniveaus wie $127.000 bei der 61,8%-Fibonacci-Erweiterung des jüngsten Trends und $137.000 bei der 100%-Erweiterung.

Die $153.000 bei der 161,8 %-Erweiterung stellen schließlich den Hauptwiderstand für BTC dar, bei dem es höchstwahrscheinlich zu Gewinnmitnahmen kommen wird.

Mehrere große Banken und Analysten gehen davon aus, dass BTC bis zum vierten Quartal oder Anfang nächsten Jahres 150.000 $ oder mehr erreichen wird, wenn der anhaltende Preisanstieg anhält.

Marktdaten zeigen starke Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung von BTC liegt bei 2,33 Billionen Dollar, das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 14,38 Milliarden Dollar.

Dies zeigt, dass das institutionelle Interesse an der Kryptowährung groß ist und die anhaltende Rallye eher durch institutionelles Interesse als durch kurzfristige Spekulation angeheizt wird.

Worauf sollten Anleger also diese Woche achten?

Die Beziehung zwischen BTC und der M2-Geldmenge wird immer noch diskutiert, aber es gibt Hinweise auf eine Korrelation zwischen den beiden.

Analysten halten Ausschau nach schnellerer Liquidität oder neuen geldpolitischen Lockerungen, die den Aufwärtstrend verstärken könnten.

Gleichzeitig warten Händler auf einen bestätigten Ausbruch über 122,00 $ sowie auf Tageskerzen, die über 120,000 $ schließen.