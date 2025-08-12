BitMine wird mit 4,96 Milliarden Dollar zum größten ETH-Treasury-Unternehmen

Wichtige Einblicke

BitMine hält nun über 1,15 Millionen ETH, was einem Wert von fast 4,96 Milliarden Dollar entspricht.

Spekulanten zufolge hat das Unternehmen seine ETH-Bestände in nur einer Woche um 2 Milliarden Dollar erhöht.

Große Investoren, darunter Peter Thiel und Cathie Woods ARK Invest, haben ihre Anteile an dem Unternehmen erhöht.

BitMine Immersion hat seine Ethereum-Bestände auf mehr als 1,15 Millionen Token erweitert. Zusammen ist dieser Bestand über 4,96 Milliarden Dollar wert und hat BitMine die Position als größte ETH-Schatzkammer der Welt gesichert.

BitMine ist auch die drittgrößte Krypto-Treasury insgesamt und liegt damit nur hinter MicroStrategy und Mara Blockchain.

Die Akkumulationswelle des Unternehmens war bisher beeindruckend. Erst letzte Woche meldete es 833.137 ETH im Wert von 2,9 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass es innerhalb von sieben Tagen 317.000 ETH im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar zu seinen Reserven hinzugefügt hat.

Das kontinuierliche Wachstum der ETH-Strategie

BitMine hat am 30. Juni seine ETH-Treasury-Strategie eingeführt. In nur fünf Wochen hat das Unternehmen ein massives Wachstum erlebt, da es nach eigenen Angaben plant, bis zu 5 % des gesamten Ethereum-Angebots zu kaufen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses Ziel seinen Status als führendes Unternehmen im Krypto-Treasury-Management festigen wird.

Bitmine hält jetzt 1,2 MILLIONEN ETH, im Wert von fast $5 Milliarden | Quelle: X

Laut dem Vorsitzenden Thomas „Tom“ Lee (der auch Fundstrat mitbegründet hat) könnte das begrenzte ETH-Angebot den Wert der Kryptowährung mit der Zeit massiv steigern.

Institutioneller Rückhalt stärkt das Vertrauen

Die aggressiven Käufe von BitMine haben starkes Interesse bei großen institutionellen Anlegern geweckt. So hat beispielsweise der Milliardär und Risikokapitalgeber Peter Thiel seinen Anteil im Juli auf über 9 % erhöht und besitzt nun mehr als 5,09 Millionen Aktien.

Die ARK Invest von Cathie Wood war ebenfalls ein aktiver Käufer. Die ETFs von ARK kauften am 28. Juli BitMine-Aktien im Wert von 22,8 Millionen Dollar, darunter 401.318 Aktien von ARK Innovation ETF (ARKK), 128.048 Aktien von ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und 43.487 Aktien von ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Diese Käufe erfolgten unmittelbar nach einer früheren Investition von ARK in Höhe von 182 Millionen Dollar in das Unternehmen.

Aktienkursentwicklung spiegelt den Optimismus der Anleger wider

Die Aktie von BitMine (NYSE: BMNR) sprang am Montag nach der jüngsten Bekanntgabe der ETH-Bestände um 12 % in die Höhe. Das bedeutet, dass der Aktienkurs seit Anfang des Jahres laut Google Finance um 634% gestiegen ist.

Die Aktie von BitMine steigt in allen Zeitrahmen in die Höhe | Quelle: Google Finance

Die Aktie ist auch eine der am aktivsten gehandelten in den Vereinigten Staaten geworden. Fundstrat-Daten zeigen für die fünf Handelstage bis zum 8. August sogar ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von 2,2 Mrd. USD.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BitMine damit vor Giganten wie JPMorgan und Micron Technology liegt.

Marktbedingungen begünstigen ETH-Akkumulation

Der Vorsitzende von BitMine, Tom Lee, glaubt, dass Ethereum in eine Phase eintritt, die mit dem Ausbruch von Bitcoin im Jahr 2017 vergleichbar ist.

Tom Lee zeigt Überzeugung und kauft ETH | Quelle: X

Er wies auf drei Faktoren hin, die das Wachstum von ETH bisher angetrieben haben. Dazu gehören die behördliche Genehmigung für Stablecoins, die Bevorzugung der On-Chain-Finanzierung durch die SEC und die zunehmende Akzeptanz durch große Unternehmen wie JPMorgan und Robinhood.

Lee glaubt, dass ETH von seinen aktuellen 4.189 $ auf bis zu 30.000 $ steigen könnte, wenn diese Trends anhalten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt Ethereum etwa 14 % unter seinem Allzeithoch.

Nach Angaben von DefiLlama haben die ETH-Schätze der Unternehmen inzwischen mehr als 10 Milliarden Dollar eingespielt, wobei BitMine an der Spitze steht.

Konkurrenten wie SharpLink Gaming und Bit Digital bauen ebenfalls ihre Bestände auf. Keiner von ihnen hat jedoch die Geschwindigkeit oder den Umfang des Aufbaus von BitMine erreicht.

Das Unternehmen hat nun seine Position als größte ETH-Schatzkammer gehalten. Dies könnte die künftige Liquidität des Marktes und die Akzeptanz durch die Institutionen stark beeinflussen.

Dies gilt insbesondere, wenn es sein Ziel erreicht, 5 % des Ethereum-Angebots zu kontrollieren.