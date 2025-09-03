Bitcoin Whale dreht sich in Ethereum mit $2,94 Milliarden Akkumulation

Wichtige Einblicke

Ein Bitcoin-OG hat kürzlich 3.968 BTC im Wert von 437 Millionen Dollar verkauft und 96.531 ETH im Wert von 443 Millionen Dollar gekauft.

Bislang hat der Wal in nur sieben Tagen 641.508 ETH im Wert von 2,94 Milliarden Dollar angesammelt.

Diese massive ETH-Rotation zeigt das Vertrauen in das Wachstum von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin.

Ein Bitcoin-Wal hat diese Woche für Aufsehen gesorgt, nachdem er Milliarden von Dollar von Bitcoin in Ethereum umgeschichtet hat. Lookonchains On-Chain-Tracking zeigt, dass dieser frühe Bitcoin-Inhaber Tausende von BTC verkauft hat.

Er kaufte auch massive Mengen an ETH auf den Spotmärkten. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass sich das Vertrauen ändert und Ethereum zur bevorzugten Anlage der Wale wird.

The Whale’s $437 Millionen BTC-Verkauf und ETH-Spot-Käufe

Lookonchain berichtet, dass der Wal in den letzten 14 Stunden 3.968 BTC im Wert von rund 437 Millionen Dollar verkauft hat. Diesen Erlös hat er dann für 96.531 ETH auf den Spotmärkten im Wert von 443 Millionen Dollar ausgegeben. Dies war nicht nur ein kurzfristiger Handel. Vielmehr war dies Teil eines längeren Trends der Akkumulation.

Ethereum-Wal schließt Ethereum-Futures Long und kauft Spot | Quelle: X

Innerhalb einer Woche hat der Wal 641.508 ETH im Wert von 2,94 Milliarden Dollar angehäuft. Dieses Ausmaß an Käufen zeigt, wie diese großen Besitzer die Liquidität und die Stimmung im gesamten Krypto-Raum beeinflussen können.

Warum der Bitcoin-Wal auf Ethereum umgestiegen ist

Dieser Wal wechselt von gehebelten ETH-Longpositionen zu Spotpositionen. Dies zeigt, dass er vorsichtig ist, aber dennoch Vertrauen in die Zukunft von Ethereum hat. Der Wal schloss eine Long-Position von 96.452 ETH mit einem Gewinn von 2,6 Millionen US-Dollar und kaufte sofort ETH-Spot.

Dies deutet darauf hin, dass sie versuchen, das Risiko zu verringern und gleichzeitig ein starkes Standbein in Ethereum zu behalten. Bei Ethereum stehen Upgrades an, und die rege Aktivität der Entwickler könnte die Entscheidung des Wals beeinflusst haben.

Der Kauf deutet darauf hin, dass die Marktposition von Ethereum noch stärker werden könnte. Die steigende Nachfrage auf DeFi-Plattformen ist ein wichtiger Treiber. Die Rolle von Ethereum als „Wertaufbewahrungsmittel“ könnte die Dynamik weiter steigern.

Handelsaktivitäten und Marktreaktionen

Laut Lookonchain verteilen sich die Transaktionen auf die wichtigsten Börsen. Dies ist einer der Gründe für die Ausschläge im ETH-Handelsvolumen. Die Paare ETH/BTC und ETH/USDT erlebten kurze Ausbrüche von Aktivität. Die Bitcoin-Preise sanken während der Verkäufe des Wals um 1-2 %.

Während des siebentägigen Akkumulationszeitraums bewegte sich der durchschnittliche Einstiegspreis des Wals für ETH bei 4.580 $. Wenn ETH über 5.000 $ steigt, wird der Anleger massive Gewinne einfahren.

Händler beobachten bereits die ETH-Unterstützung bei $2.500 und den Widerstand bei $3.000. Dies liegt daran, dass diese Bereiche zu wichtigen Zonen werden könnten, wenn sich der Markt weiter nach unten bewegt.

Bitcoin unter Druck

Während die Ethereum-Rotation die Hauptquelle der Aufmerksamkeit war, hat der Bitcoin-Kurs derzeit zu kämpfen. Der Vermögenswert wird um $112.779 gehandelt, knapp über dem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt.

Das bedeutet, dass BTC den Widerstand zwischen $116.000 und $117.000 nicht zurückerobern kann; der Kampf könnte sich verschärfen.

Willy Woo sagt, dass sich Bitcoin wegen der Wale so langsam bewegt | Quelle: X

Laut Analysten wie Willy Woo könnte diese Art von Walaktivität der Grund sein, warum Bitcoin diese Schwächephase durchläuft. Die Kryptowährung fiel letzten Sonntag innerhalb weniger Minuten um fast 2,2 %. Das zeigt, wie schnell die Märkte auf solche Bewegungen reagieren können.

Was dies für Händler bedeutet

Die Rotation der Wale in Ethereum zeigt mehrere Dinge. Erstens könnten Einzelhändler die Anhäufung von 2,94 Mrd. $ als mittelfristig positives Zeichen für ETH betrachten. Swing-Trader könnten sich auf ETH-Dips konzentrieren und Stop-Losses unter $2.400 setzen, um Risiken zu steuern.

Bitcoin hingegen steht immer noch auf wackligem Boden. Er konsolidiert sich in der Nähe der primären Niveaus, und bei ETH sollten Marktteilnehmer Dinge wie On-Chain-Ströme und Whale-Wallets beobachten. Wenn sich dieser Akkumulationstrend fortsetzt, könnte dies Ethereum als den bevorzugten Vermögenswert für kommende Zyklen stärken.

Schließlich hat der Bitcoin-Wal ETH im Wert von 2,94 Milliarden Dollar angehäuft. Dieses Ereignis könnte Dinge wie Handelsmuster und Marktstimmung beeinflussen.