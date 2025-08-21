Bitcoin-Preis steht unter Druck, da sich Wale inmitten einer Korrektur ansammeln

Wichtige Einblicke

Der Bitcoin-Preis ist in dieser Woche unter 115.000 $ gerutscht. Dieser Rückgang war eine große Sorge für Investoren, die befürchten, dass Bitcoin die Hitze verliert…

Die Binance Buying Power Ratio von CryptoQuant zeigt, dass die Nachfrage bisher geschwächt ist. Außerdem besteht ein höheres Risiko einer Korrektur.

Trotz des Verkaufsdrucks häufen Wale und Haie jedoch weiterhin BTC an.

Bitcoin steht erneut unter Druck, vor allem nachdem er zum ersten Mal seit fast zwei Wochen die $115.000-Zone verloren hat. Laut den Daten von TradingView ist der BTC-Preis seit dem 13. August um mehr als 6 % gefallen.

Dieser Trend hat Befürchtungen geweckt, dass sich die jüngste Aufwärtsbewegung verlangsamen könnte. Der Rückgang kommt auch trotz der Ansammlung von Bitcoin-Walen und -Haien, die die Dips kaufen könnten.

Bitcoin Whales zeigen Vertrauen durch Akkumulation

Laut Santiment haben Wallets zwischen 10 und 10.000 BTC seit dem Einbruch in der letzten Woche mehr als 20.000 Münzen hinzugefügt. Darüber hinaus hat diese Gruppe seit März mehr als 225.000 BTC gekauft, was von einem starken Vertrauen in die langfristige Entwicklung zeugt.

Wale und Haie kaufen weiterhin die Dips, sagt Santiment | Quelle: X

Obwohl die Walaktivität stark war, zeigen technische und Marktindikatoren, dass weiterhin Vorsicht geboten ist.

Binance’s Ratio sagt einen Abschwung voraus

Der Analyst CrazzyBlockk wies in einem kürzlich erschienenen CryptoQuant-QuickTake-Beitrag auf die Binance Buying Power Ratio als Warnsignal hin. Zum Verständnis: Diese Kennzahl misst die Stablecoin-Zuflüsse gegenüber den Bitcoin-Abflüssen auf Binance.

BTC: Binance-Kaufkraftindex | Quelle: CryptoQuant

Wenn das Verhältnis nach oben tendiert, bedeutet dies, dass die Kaufliquidität hoch ist. Wenn das Verhältnis hingegen sinkt, bedeutet dies, dass die Nachfrage schwächer ist. Laut CrazzyBlockk hat das Verhältnis kürzlich einen Höchststand von 2,01 erreicht.

Innerhalb von zwei Tagen kehrte er sich jedoch um und fiel direkt auf -0,81. Dieser plötzliche Rückgang zeigte, dass das neue Kapital, das auf den Markt kam, versiegt war. Kurz darauf bestätigte der BTC-Kurs dies durch eine Kurskorrektur von 124.474 $ auf einen Tiefststand von 114.786 $.

Profitierende Anleger sehen Gewinnmitnahmen

Ein weiterer Faktor, der die Anleger verunsichert, ist das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV) von Bitcoin. Der Indikator zeigt, ob Bitcoin im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenbasis der Anleger überbewertet ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt das MVRV-Verhältnis von Bitcoin bei etwa +21 %. Das bedeutet, dass die meisten Inhaber im Gewinn sind. Laut Santiment befindet sich dieses Verhältnis nicht auf einem extremen Höchststand. Es bringt den BTC-Preis jedoch in eine „leichte Gefahrenzone“, in der Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher sind.

Das MVRV-Verhältnis von Bitcoin liegt laut Santiment bei rund +21% | Quelle: Santiment

Zu viele Anleger könnten nach dem Bitcoin-Allzeithoch von 124.128 in der vergangenen Woche versuchen, sich Gewinne zu sichern. Wenn dies geschieht, wird die Kryptowährung wahrscheinlich langfristig seitwärts oder abwärts handeln.

Analysten erwarten Seitwärtsbewegung beim Bitcoin-Preis

Bitfinex-Analysten glauben, dass die jüngste Rallye an Fahrt verloren hat, weil dem Markt makroökonomische Katalysatoren fehlten. Der BTC-Preis ist nach einem 10%igen Anstieg Anfang August schnell wieder zurückgegangen und scheint sich nun zu konsolidieren.

Analysten sind der Meinung, dass der Markt nun auf ein klares Signal wartet, bevor er sich für eine Richtung entscheidet. Ein wichtiges Ereignis, das die Anleger beobachten, ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 17. September.

Viele erwarten eine Zinssenkung, die den nächsten Schritt des Bitcoin fördern (oder behindern) könnte.

2,24 Milliarden Dollar an Positionen sind in Gefahr, wenn Bitcoin sein ATH wieder erreicht | Quelle: Coinglass

Die Daten von Coinglass zeigen, dass etwa 2,24 Milliarden Dollar an Short-Positionen aufgelöst werden könnten, wenn Bitcoin auf sein Allzeithoch klettert. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass ein Short Squeeze wahrscheinlich ist, wenn der Kaufdruck plötzlich zunimmt.

Bitcoin-Preisausblick für September

Analysten sind der Meinung, dass mehrere Preisniveaus für Bitcoin von nun an wesentlich sind. Wenn der BTC-Kurs $115.787 hält, könnte er den Bereich von $125.000 bis $127.000 anpeilen. Auf der anderen Seite könnte ein Ausbruch über 127.000 $ die Tür zu 140.000 $ öffnen.

Analyst zeigt zwei mögliche Szenarien für Bitcoin auf | Quelle: X

Die unmittelbare Unterstützung für Bitcoin liegt jedoch bei etwa 110.000 $ auf der Unterseite. Das bedeutet, dass ein Scheitern, dieses Niveau zu halten, zu weiteren Korrekturen bei diesem Vermögenswert führen könnte. Das könnte sogar einen Großteil der Gewinne der letzten Rallye zunichte machen.

Alles in allem werden die Händler die Entscheidung der Federal Reserve und die Börsenzuflüsse beobachten, um vorherzusagen, was als nächstes für Bitcoin kommen wird.