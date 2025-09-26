Bitcoin-Preis hält $111K als Analysten Auge $100K Bounce Zone

Wichtige Einblicke

Der Bitcoin-Preis hat sich trotz des starken Verkaufsdrucks durch Wale über $111.000 gehalten.

Analysten sehen die $100.000-Zone als wichtige Abprallmarke, falls die Preise fallen sollten.

Das Fibonacci-Retracement zeigt einen Rückgang von maximal 10 % an, bevor eine Erholung einsetzt.

Der Bitcoin-Kurs hat selbst nach dem größten Wal-Verkauf seit Mitte 2022 über der Marke von 111.000 $ Stärke gezeigt.

Händler und Analysten sind sich mittlerweile einig, dass 100.000 $ die wichtigste Unterstützungszone auf kurze Sicht ist. Sollte Bitcoin dieses Niveau erneut erreichen, zeigen historische Muster, dass dies ein logischer Erholungsbereich wäre.

Wo Bitcoin derzeit steht (Stand: 8. September 2025)

Jüngste Daten von TradingView zeigen, dass Bitcoin im täglichen Handel um etwa 1% zulegte und die Woche bei $111.369 schloss.

Dies geschah nach einem Rückgang, der durch die makroökonomischen Daten aus den USA ausgelöst wurde, aber die Käufer verteidigten die 110.000 $-Marke.

Michael van de Poppe äußert sich zu Bitcoin | Quelle: X

Der Krypto-Händler Michaël van de Poppe wies auf die Stärke der Unterstützungszone hin und erwähnte, dass ein Anstieg über 112.000 $ den Aufwärtstrend wieder aufnehmen könnte.

Andere Händler warnten jedoch, dass ein Scheitern des Widerstands um $112.000 bis $113.000 die Preise auf $100.000 zurückwerfen könnte.

Warum $100.000 für den Bitcoin-Preis wichtig sind

Die 100.000 $-Region ist nicht nur eine psychologische, sondern auch eine technische Zone. Händler beobachten den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA), der derzeit in der Nähe von $101.760 als Unterstützungsniveau liegt.

Ein Rückgang in Richtung dieses Niveaus würde immer noch im Einklang mit früheren Rücksetzern stehen.

Die Fibonacci-Retracement-Levels verstärken diese Aussichten jedoch. Historisch gesehen hat Bitcoin seinen Tiefpunkt um das 0,382 Fibonacci Level gefunden. Basierend auf dem aktuellen Kursgeschehen passt dies gut zur $100.000-Zone.

Laut dem Händler ZYN bedeutet dies, dass das „Worst-Case-Szenario“ ein Rückschlag von 10 % wäre, bevor Bitcoin einen Vorstoß in Richtung 150.000 $ unternimmt.

Mister Crypto sagt, dass sich Bitcoin nach einem kleinen Rückschlag erholen könnte | Quelle: X

Der Analyst Mister Crypto teilte in einem ähnlichen Posting die gleichen Aussichten und merkte an, dass Bitcoin innerhalb eines symmetrischen Dreiecks gehandelt wird und ein Ausbruch nach oben bevorstehen könnte.

Vor allem das 0,382 Fibonacci-Retracement hat in früheren Zyklen wiederholt Tiefststände für Bitcoin markiert. Dies deutet darauf hin, dass eine Korrektur auf $100.000 die Bühne für eine große Rallye bereiten könnte.

Bitcoin-Wale lösen 12,7 Milliarden Dollar Ausverkauf aus

Während die technischen Charts Anzeichen für eine mögliche Erholung zeigen, hat die Walaktivität den Abwärtsdruck noch verstärkt.

Daten von CryptoQuant zeigen, dass Wale in den letzten 30 Tagen mehr als 115.000 BTC verkauft haben. Zum Vergleich: Diese Beute entspricht etwa 12,7 Milliarden Dollar. Dies war der größte monatliche Ausverkauf seit Juli 2022.

Diese Verkäufe drückten die Preise zeitweise unter 108.000 $ und führten zu Volatilität und kurzfristigen Liquidationen. Analysten sind der Ansicht, dass der Ausverkauf ein Zeichen für die Risikoscheu der Großanleger ist.

Whales werden massiv verkauft, aber das könnte sich abschwächen | Quelle: KryptoQuant

Trotz des heftigen Ausverkaufs zeigen die Daten, dass sich das Tempo insgesamt abgekühlt hat.

Die Bilanzveränderungen von Whale sind von 95.000 BTC Anfang September auf rund 38.000 BTC am 6. September gesunken. Dies deutet darauf hin, dass der schlimmste Druck nachlassen könnte.

Institutionelle Nachfrage gleicht Walverkäufe aus

Trotz der starken Wal-Aktivitäten hält sich der Bitcoin-Preis seit mehreren Tagen stabil in einer Spanne von 110.000 bis 111.000 US-Dollar. Analysten glauben, dass diese Stabilität von institutionellen Käufen herrührt, insbesondere von Unternehmen und Bitcoin-ETFs, die weiterhin akkumulieren.

Am Ende des Tages sieht der aktuelle Trend von Bitcoin im Vergleich zu früheren Zyklen gesünder aus. Der Vermögenswert hat nur etwa 13% von seinem Allzeithoch Mitte August korrigiert, was flacher ist als viele frühere Rückschläge.

Es wird erwartet, dass der einjährige gleitende Durchschnitt von Bitcoin weiter steigt | Quelle: X

Der Analyst Dave the Wave wies darauf hin, dass der einjährige gleitende Durchschnitt von Bitcoin von $52.000 vor einem Jahr auf heute $94.000 gestiegen ist. Er merkte auch an, dass der gleitende Durchschnitt in der nächsten Woche voraussichtlich 100.000 $ überschreiten wird.

Dieses stetige Wachstum zeigt einen starken langfristigen Trend, auch wenn die kurzfristigen Schwankungen weiterhin stark sind.