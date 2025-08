Bitcoin-Preis bereitet sich auf August-Rückgang inmitten saisonaler Preisdrücke vor

Wichtige Einblicke

August und September sind historisch gesehen die schlechtesten Monate für Bitcoin, mit Verlusten in 8 der letzten 12 Jahre.

BTC beendete den Juli mit einem Rekord-Monatsschlusskurs von 115.800 $, doch der frühe August zeigt Anzeichen einer Abkühlung.

In den Jahren nach dem Halving gab es erhebliche August-Gewinne, was bedeutet, dass dieser August „die“ Ausnahme sein könnte..

Der Bitcoin-Preis ist mit einer Wolke der Unsicherheit in den August gestartet. Historisch gesehen war dieser Monat für seine Schwäche in Bezug auf die BTC-Performance bekannt.

Daten zeigen, dass BTC im August in 8 der letzten 12 Jahre gefallen ist. Das bedeutet, prozentual gesehen, eine 67 %ige Rückgangswahrscheinlichkeit in den nächsten 30 Tagen. Nicht jeder August folgt dem gleichen Markttrend.

In den Jahren nach dem Halving im letzten Jahrzehnt hat Bitcoin Erwartungen getrotzt und starke zweistellige Gewinne verzeichnet. Daher beobachten Analysten, welcher Trend sich durchsetzt, da das aktuelle Jahr ein Post-Halving-Jahr ist.

Bitcoin-Preis: Geschichte der Gewinne und Verluste

Der Bitcoin-Preis hatte einen beeindruckenden Juli. Das Asset schloss den Monat bei 115.800 $, was seinen höchsten Monatsschlusskurs aller Zeiten markierte. Laut Daten von TradingView erfolgte dieser Anstieg trotz einer gewissen Volatilität zum Monatsende, verursacht durch die US-Politik und allgemeine Marktkorrekturen.

BTC gewann im Juli 8,13 % hinzu, was mit der historischen Performance übereinstimmt. Diese Stärke scheint sich jedoch nicht in den August fortzusetzen. Der Preis eröffnete den Monat etwas niedriger, wobei Bitcoin laut CoinMarketCap nun mit einem erheblichen Verlust gehandelt wird.

Krypto-Heatmap | Quelle: CoinMarketCap

Historisch gesehen hat der August Bitcoin-Preisverluste von bis zu 20 % verursacht. Er lieferte eine durchschnittliche Rendite von nur 1,61 % und eine Medianrendite von -7,49 %. Das bedeutet, dass die Chancen gegen die Kryptowährung stehen.

Zu beobachtende BTC-Unterstützungszonen

Analysten stellten allgemein fest, dass BTC, wenn es unter 115.000 $ fallen würde, wahrscheinlich niedrigere Unterstützungsniveaus testen würde. Markus Thielen von 10x Research erwähnte sogar, dass BTC 112.000 $ erneut erreichen könnte. Andernfalls könnte es auf bis zu 106.000 $–110.000 $ fallen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Bitcoin-Preis diese 115.000 $-Zone verloren und wird nun bei etwa 113.000 $ gehandelt. Diese Prognosen klingen bärisch. Es könnte jedoch auch ein großartiger Einstiegspunkt für das Asset sein.

Analysten sagen, dass dieses Setup eine kurzfristige Kaufgelegenheit bietet, insbesondere für diejenigen, die in Bitcoin oder Bitcoin-ETFs einsteigen möchten. Einige Trader argumentieren, dass Bitcoin sich auf eine bullische Fortsetzung vorbereitet.

Mags argumentiert für eine bullische Fortsetzung | Quelle: X

Analyst Mags stellte fest, dass der Rückgang auf 115.000 $ wie ein bullischer Retest der Nackenlinie aussieht. Einfach ausgedrückt, könnte BTC dieses Preisniveau in den nächsten Tagen zurückerobern. Ein Vorstoß in Richtung 172.000 $ könnte in den kommenden Wochen noch machbar sein.

Warum der August für den Bitcoin-Preis nicht immer bärisch ist

Trotz seiner schlechten Bilanz war der August nicht immer eine Katastrophe. In früheren Post-Halving-Zyklen stieg der Bitcoin-Preis im August stark an, wie Daten von LookOnChain und Coinglass zeigen.

Auguste sind historisch schlechte Monate, aber eine Veränderung könnte im Gange sein | Quelle: X

Das bedeutet, dass sich das Muster dieses Jahr erneut bestätigen könnte. Viele Krypto-Investoren glauben, dass Halvings einen bullischen Druck auf den Bitcoin-Preis erzeugen. Diese führen oft zu starken Rallyes in den folgenden Monaten, und der August könnte doch nicht so schlecht sein.

Bislang wird BTC bei etwa 113.800 $ gehandelt und liegt immer noch im Bereich von 115.000 $–121.000 $. Das bedeutet, dass sich der Ausbruch (oder Zusammenbruch) noch nicht vollständig materialisiert hat.

Bitcoin-Bullen sehen immer noch Aufwärtspotenzial

Trotz der bärischen Marktaussichten ist der bekannte Trader Michaël van de Poppe optimistisch. Er sagt, die jüngste Korrektur könnte Teil einer Akkumulationsphase am Markt sein. Dies könnte vor der Fortsetzung des Bitcoin-Preisanstiegs zu beobachten sein.

„„Vielleicht ist der August ein Monat der Stabilisierung,““ schrieb van de Poppe auf X, „„und wir werden später im Monat für Altcoins und Bitcoin wieder steigen.““

Michael van de Poppe äußert sich | Quelle: X

Dennoch sieht die Lage trüb aus, denn selbst die Bitcoin-ETFs erlebten kürzlich Rückschläge. Zum Beispiel verzeichnete der Spot-Bitcoin-ETF-Sektor Abflüsse von 812 Millionen $. Fidelitys FBTC verlor an einem Tag 331 Millionen $, laut Farside Investors.

Diese Trends zeigen die Anlegerstimmung sehr deutlich. Die Abflüsse deuten auf eine gewisse Vorsicht hin, die sich einschleicht, möglicherweise aufgrund saisonaler Trends und der Unsicherheit in weiten Teilen der Welt. Insgesamt bleibt die Performance von Bitcoin für den Rest des Monats abzuwarten.