Ripple XRP Kursvorhersage: Was Anleger wissen sollten

Einführung

Der XRP von Ripple wird Mitte Februar 2026 in einer engen Spanne zwischen 1,43 und 1,45 $ gehandelt. Dies spiegelt die vorsichtige Marktstimmung angesichts der makroökonomischen Unsicherheit und der Wachsamkeit der Regulierungsbehörden wider. Trotz der jüngsten Volatilität hat das institutionelle Interesse – vor allem über Spot-XRP-ETFs – für eine stabilisierende Wirkung gesorgt. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Preisdynamik, die technischen Aussichten und was Anleger als nächstes beachten sollten.

Aktueller Preisüberblick und Marktkontext

XRP wird auf CoinMarketCap derzeit mit etwa 1,43 $ bewertet, was einem bescheidenen Anstieg von 1,2% in den letzten 24 Stunden und einer Marktkapitalisierung von fast 87,5 Milliarden $ entspricht. CoinGecko meldet einen etwas höheren Preis von 1,45 $, mit einem täglichen Anstieg von 1,3 % und einem Rückgang von 10,1 % in der letzten Woche. Diese Zahlen unterstreichen eine Phase der Konsolidierung nach früheren Ausschlägen.

Institutionelle Unterstützung und ETF-Zuflüsse

Trotz des sogenannten „Februar-Fluchs“, bei dem XRP typischerweise schlechter abschneidet, konnte sich der Token dank institutioneller Zuflüsse in Höhe von über 1,37 Milliarden Dollar in US-Spot-ETFs auf XRP über 1,48 Dollar halten. Diese institutionelle Nachfrage bildet eine strukturelle Untergrenze zwischen 1,40 und 1,45 $ und bietet Widerstand inmitten der allgemeinen Marktschwäche.

Technischer Ausblick: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

XRP wird in einem fragilen Band zwischen $1,50 und $1,75 gehandelt, was einen Rückgang von 57% gegenüber seinem Höchststand vom Juli 2025 bei $3,65 widerspiegelt. Wichtige technische Niveaus sind:

Unterstützung: $1,43 (aufsteigende Trendlinie), $1,31 (Kapitulationszone)

Widerstand: $1,53 (0,5 Fibonacci-Level), $1,62-$1,67 (Bullen-Gateway)

Ein Halten oberhalb von $1,43 könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung $1,62 ebnen, während ein Durchbruch darunter ein tieferes Abwärtsrisiko bergen könnte.

Prognosen und Analystenprognosen

Kurzfristige Prognosen

Blockchain.News prognostiziert ein kurzfristiges Ziel von 2,15 $, mit einer mittelfristigen Spanne von 2,20-$2,35 $, abhängig von einem Bruch des Widerstands bei 2,21 $.

KI-gesteuerte Modelle bieten gemäßigtere Erwartungen. Die KI von AInvest schlägt ein realistisches Ziel von $2,15 bis zum 28. Februar vor, sofern XRP die Unterstützung bei $1,69 zurückerobert.

Die Prognosen von ChatGPT, Claude, Perplexity und Grok sehen die Spanne für Februar zwischen $1,40 und $1,90, mit einem Abwärtsrisiko auf $1,25, falls die Unterstützung versagt.

Mittel- bis langfristiger Ausblick

LiteFinance skizziert ein Basisszenario, in dem XRP auf $2,17 steigen könnte, mit Aufwärtspotenzial in Richtung $2,86-$2,98 bis zum Jahresende, vorausgesetzt, die Akzeptanz und die Partnerschaften sind günstig.

Standard Chartered hat sein Jahresendziel auf $2,80 revidiert, was eine vorsichtigere Haltung angesichts der Marktschwankungen widerspiegelt.

Optimistischere Prognosen, wie die von Peter Brandt, deuten auf einen Anstieg um 60% auf 4,47 $ hin, die jedoch spekulativ bleiben.

Warum es jetzt wichtig ist

Die aktuelle Kursentwicklung von XRP ist geprägt von einem Tauziehen zwischen anhaltendem makroökonomischem Gegenwind und wachsendem institutionellen Interesse. ETF-Zuflüsse sorgen für spürbare Unterstützung, während technische Indikatoren auf ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Ausbruchspotenzial und Abwärtsrisiko hindeuten. Regulatorische Klarheit – insbesondere im Zusammenhang mit dem CLARITY Act und der rechtlichen Stellung von Ripple – bleibt eine kritische Variable.

Was Anleger als nächstes beachten sollten

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus : Ein nachhaltiger Anstieg über $1,43 könnte einen Vorstoß in Richtung $1,62 ermöglichen. Umgekehrt könnte ein Durchbruch darunter tiefere Verluste zur Folge haben.

: Ein nachhaltiger Anstieg über $1,43 könnte einen Vorstoß in Richtung $1,62 ermöglichen. Umgekehrt könnte ein Durchbruch darunter tiefere Verluste zur Folge haben. ETF-Ströme : Eine anhaltende institutionelle Akkumulation über Spot-ETFs könnte die Unterstützungszone zwischen $1,40 und $1,45 verstärken.

: Eine anhaltende institutionelle Akkumulation über Spot-ETFs könnte die Unterstützungszone zwischen $1,40 und $1,45 verstärken. Regulatorische Entwicklungen : Fortschritte beim CLARITY Act oder die regulatorische Positionierung von Ripple könnten für neuen Schwung sorgen.

: Fortschritte beim CLARITY Act oder die regulatorische Positionierung von Ripple könnten für neuen Schwung sorgen. Makrodaten: Breitere Wirtschaftsindikatoren und Änderungen in der Fed-Politik können die Risikobereitschaft an den Kryptomärkten beeinflussen.

Fazit

XRP befindet sich in einer vorsichtigen Phase und handelt in der Nähe von $1,43-$1,45 inmitten gemischter Signale. Institutionelle ETF-Zuflüsse bieten wichtige Unterstützung, aber technische Widerstände und makroökonomische Unsicherheiten dämpfen die Aufwärtserwartungen. Die kurzfristigen Prognosen reichen von $1,40 bis $2,35, abhängig von Marktkatalysatoren und regulatorischer Klarheit. Anleger sollten die wichtigsten technischen Niveaus, die ETF-Aktivitäten und die politischen Entwicklungen beobachten, um zu beurteilen, ob XRP ausbrechen kann oder in einer Spanne bleibt.