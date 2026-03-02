Startseite Nachrichten Ripple XRP Kursvorhersage: Was Anleger wissen sollten
Nachrichten

Ripple XRP Kursvorhersage: Was Anleger wissen sollten

David MartinMärz 2, 2026, 5:30 p.m.3 Mins read29
Teilen
Teilen

Einführung

Der XRP von Ripple wird Mitte Februar 2026 in einer engen Spanne zwischen 1,43 und 1,45 $ gehandelt. Dies spiegelt die vorsichtige Marktstimmung angesichts der makroökonomischen Unsicherheit und der Wachsamkeit der Regulierungsbehörden wider. Trotz der jüngsten Volatilität hat das institutionelle Interesse – vor allem über Spot-XRP-ETFs – für eine stabilisierende Wirkung gesorgt. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Preisdynamik, die technischen Aussichten und was Anleger als nächstes beachten sollten.

Why Ripple's XRP is about to collapse
byu/XRP_SPARTAN inCryptoCurrency

Aktueller Preisüberblick und Marktkontext

XRP wird auf CoinMarketCap derzeit mit etwa 1,43 $ bewertet, was einem bescheidenen Anstieg von 1,2% in den letzten 24 Stunden und einer Marktkapitalisierung von fast 87,5 Milliarden $ entspricht. CoinGecko meldet einen etwas höheren Preis von 1,45 $, mit einem täglichen Anstieg von 1,3 % und einem Rückgang von 10,1 % in der letzten Woche. Diese Zahlen unterstreichen eine Phase der Konsolidierung nach früheren Ausschlägen.

Institutionelle Unterstützung und ETF-Zuflüsse

Trotz des sogenannten „Februar-Fluchs“, bei dem XRP typischerweise schlechter abschneidet, konnte sich der Token dank institutioneller Zuflüsse in Höhe von über 1,37 Milliarden Dollar in US-Spot-ETFs auf XRP über 1,48 Dollar halten. Diese institutionelle Nachfrage bildet eine strukturelle Untergrenze zwischen 1,40 und 1,45 $ und bietet Widerstand inmitten der allgemeinen Marktschwäche.

what do you think about XRP
byu/Illustrious_Wear_940 inCryptoMarkets

Technischer Ausblick: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

XRP wird in einem fragilen Band zwischen $1,50 und $1,75 gehandelt, was einen Rückgang von 57% gegenüber seinem Höchststand vom Juli 2025 bei $3,65 widerspiegelt. Wichtige technische Niveaus sind:

is ripple (xrp) actually setting up or is this just another hype cycle?
byu/Far_Spread_8229 inCryptoMarkets

  • Unterstützung: $1,43 (aufsteigende Trendlinie), $1,31 (Kapitulationszone)
  • Widerstand: $1,53 (0,5 Fibonacci-Level), $1,62-$1,67 (Bullen-Gateway)

Ein Halten oberhalb von $1,43 könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung $1,62 ebnen, während ein Durchbruch darunter ein tieferes Abwärtsrisiko bergen könnte.

Prognosen und Analystenprognosen

Kurzfristige Prognosen

  • Blockchain.News prognostiziert ein kurzfristiges Ziel von 2,15 $, mit einer mittelfristigen Spanne von 2,20-$2,35 $, abhängig von einem Bruch des Widerstands bei 2,21 $.
  • KI-gesteuerte Modelle bieten gemäßigtere Erwartungen. Die KI von AInvest schlägt ein realistisches Ziel von $2,15 bis zum 28. Februar vor, sofern XRP die Unterstützung bei $1,69 zurückerobert.
  • Die Prognosen von ChatGPT, Claude, Perplexity und Grok sehen die Spanne für Februar zwischen $1,40 und $1,90, mit einem Abwärtsrisiko auf $1,25, falls die Unterstützung versagt.

Mittel- bis langfristiger Ausblick

  • LiteFinance skizziert ein Basisszenario, in dem XRP auf $2,17 steigen könnte, mit Aufwärtspotenzial in Richtung $2,86-$2,98 bis zum Jahresende, vorausgesetzt, die Akzeptanz und die Partnerschaften sind günstig.
  • Standard Chartered hat sein Jahresendziel auf $2,80 revidiert, was eine vorsichtigere Haltung angesichts der Marktschwankungen widerspiegelt.
  • Optimistischere Prognosen, wie die von Peter Brandt, deuten auf einen Anstieg um 60% auf 4,47 $ hin, die jedoch spekulativ bleiben.

Warum es jetzt wichtig ist

Die aktuelle Kursentwicklung von XRP ist geprägt von einem Tauziehen zwischen anhaltendem makroökonomischem Gegenwind und wachsendem institutionellen Interesse. ETF-Zuflüsse sorgen für spürbare Unterstützung, während technische Indikatoren auf ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Ausbruchspotenzial und Abwärtsrisiko hindeuten. Regulatorische Klarheit – insbesondere im Zusammenhang mit dem CLARITY Act und der rechtlichen Stellung von Ripple – bleibt eine kritische Variable.

Was Anleger als nächstes beachten sollten

  • Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ein nachhaltiger Anstieg über $1,43 könnte einen Vorstoß in Richtung $1,62 ermöglichen. Umgekehrt könnte ein Durchbruch darunter tiefere Verluste zur Folge haben.
  • ETF-Ströme: Eine anhaltende institutionelle Akkumulation über Spot-ETFs könnte die Unterstützungszone zwischen $1,40 und $1,45 verstärken.
  • Regulatorische Entwicklungen: Fortschritte beim CLARITY Act oder die regulatorische Positionierung von Ripple könnten für neuen Schwung sorgen.
  • Makrodaten: Breitere Wirtschaftsindikatoren und Änderungen in der Fed-Politik können die Risikobereitschaft an den Kryptomärkten beeinflussen.

Fazit

XRP befindet sich in einer vorsichtigen Phase und handelt in der Nähe von $1,43-$1,45 inmitten gemischter Signale. Institutionelle ETF-Zuflüsse bieten wichtige Unterstützung, aber technische Widerstände und makroökonomische Unsicherheiten dämpfen die Aufwärtserwartungen. Die kurzfristigen Prognosen reichen von $1,40 bis $2,35, abhängig von Marktkatalysatoren und regulatorischer Klarheit. Anleger sollten die wichtigsten technischen Niveaus, die ETF-Aktivitäten und die politischen Entwicklungen beobachten, um zu beurteilen, ob XRP ausbrechen kann oder in einer Spanne bleibt.

Beitragsansichten: 34
Teilen
David Martin
Geschrieben von
David Martin

Professional author and subject matter expert with formal training in journalism and digital content creation. Published work spans multiple authoritative platforms. Focuses on evidence-based writing with proper attribution and fact-checking.

Vorheriger Beitrag Pi Network Preis: Aktuelle Einblicke und Expertenprognosen

Hinterlasse einen Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More News

Verwandte Artikel

Pi Network Preis: Aktuelle Einblicke und Expertenprognosen

Einführung Der native Token von Pi Network, PI, erregt erneut Aufmerksamkeit, da...

David MartinMärz 1, 2026, 5:30 p.m.
Nachrichten

Bitcoin Dominanz Chart: Was das für Altcoins bedeutet!

Der Bitcoin Dominance Chart ist mehr als nur eine Zahl – er...

Laura FloresFebruar 6, 2026, 10:30 a.m.
Nachrichten

Ethereum Kursvorhersage: Ist ETH bereit für den nächsten großen Anstieg?

Sie fragen sich, ob Ethereum vor einem großen Aufschwung steht –damit sind...

Laura FloresFebruar 6, 2026, 10:15 a.m.
Nachrichten

Dogecoin Preisvorhersage: DOGE auf dem Mond?

Die Frage „Dogecoin Preisvorhersage: DOGE to the Moon?“ klingt nach Ehrgeiz, Optimismus...

Nicole CooperFebruar 6, 2026, 10:00 a.m.
© Copyright 2024 Jellywp. All rights reserved powered by Jellywp.com