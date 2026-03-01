Pi Network Preis: Aktuelle Einblicke und Expertenprognosen

Einführung

Der native Token von Pi Network, PI, erregt erneut Aufmerksamkeit, da er seinen ersten Jahrestag seit dem Start des Mainnets begeht. Der Token hat bemerkenswerte Kursschwankungen, technische Entwicklungen und eine erneute Überprüfung erlebt. In diesem Artikel finden Sie die neuesten Kursdaten, den Marktkontext und den Ausblick von Experten – direkt, sachlich und zeitnah.

Aktueller Preis Snapshot

Heute, am 21. Februar 2026, wird Pi Network (PI) im Bereich von $0,174 bis $0,175 gehandelt. CoinMarketCap meldet einen Live-Kurs von etwa $0,1742, mit einer Marktkapitalisierung von fast $1,58 Milliarden und einem zirkulierenden Angebot von etwa 9,09 Milliarden PI . CoinCodex zeigt eine ähnliche Zahl: 0,1765 $, ein Plus von 12% in den letzten 24 Stunden, aber immer noch rund 94% unter dem Allzeithoch.

Was treibt die Preisbewegung an?

Jubiläumsmomentum und Lieferengpässe

Der erste Mainnet-Jahrestag von Pi Network hat kurzfristigen Optimismus ausgelöst. Der Token stieg im Vorfeld des Jubiläums um mehr als 6% auf etwa $0,19, unterstützt durch eine Pause bei der Mainnet-Migration, die den Verkaufsdruck vorübergehend abschwächte. TradingView verzeichnete einen Anstieg von 35% gegenüber dem Tiefststand in diesem Jahr und führte die Rallye auf den Abschluss der Migration auf Version 19.6 zurück.

Gewinnmitnahmen und technische Widerstände

Trotz der Rallye kam es zu Gewinnmitnahmen. Über 4 Millionen PI-Token wurden in den letzten 24 Stunden an den Börsen hinterlegt, was auf Verkaufsdruck hindeutet. Technische Indikatoren deuten auf einen Widerstand bei $0,177-$0,1919 hin, wobei der 50-Tage-EMA als kritische Barriere fungiert.

Breitere Marktstimmung

Die Stimmung bleibt fragil. AInvest meldet einen Kursrückgang von 3,7% bei PI, wobei 14 von 15 technischen Indikatoren für einen weiteren Rückgang sprechen. Die Analysten warnen vor einem möglichen Abrutschen in Richtung $0,14, falls der Widerstand hält. In der Zwischenzeit hebt CryptoRank PI als den Token mit der besten Performance unter den Top 100 Kryptowährungen in der letzten Woche hervor, mit einem Gewinn von fast 40%.

Technischer Ausblick und Key Levels

Unterstützung : Um $0,17, mit einer tieferen Unterstützung bei $0,15, falls die Verkäufe zunehmen.

: Um $0,17, mit einer tieferen Unterstützung bei $0,15, falls die Verkäufe zunehmen. Widerstand : Unmittelbarer Widerstand liegt bei $0,177-$0,18, mit einer stärkeren Barriere bei $0,1919.

: Unmittelbarer Widerstand liegt bei $0,177-$0,18, mit einer stärkeren Barriere bei $0,1919. Indikatoren: Gemischte Signale – das kurzfristige Momentum zeigt einen leichten Aufwärtstrend, aber der langfristige Druck bleibt bestehen.

Allgemeiner Kontext und Risiken

Der Preis von Pi Network liegt weiterhin weit unter seinem Höchststand vom Februar 2025 bei 2,98-$2,99. Der Token hat seit diesem Höchststand mehr als 95 % seines Wertes verloren, wobei das Allzeittief Anfang Februar 2026 bei etwa 0,1312 $ lag.

Das Vertrauen der Anleger ist erschüttert. VnExpress berichtet, dass das Projekt wichtige Funktionen wie intelligente Verträge noch nicht geliefert hat und dass die zunehmende Freigabe von Token den Angebotsdruck erhöht. Die täglichen Handelsvolumina sind deutlich gesunken, was Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der langfristigen Überlebensfähigkeit weckt. Auch die Warnungen von Regulierungsbehörden und Experten halten an. Einige bezeichnen Pi als riskant oder pyramidenartig, obwohl keine große Regulierungsbehörde das Projekt offiziell als Betrug eingestuft hat.

Was kommt als Nächstes auf PI zu?

Analysten und Händler beobachten mehrere wichtige Entwicklungen:

Ob PI über $0,18-$0,19 ausbrechen kann, um das Momentum zu erhalten.

Sollte der Verkaufsdruck wieder zunehmen, ist ein Rückgang auf $0,15 denkbar.

Die Lösung operativer Probleme – wie Verzögerungen bei der Migration und gesperrte Salden – könnte das Vertrauen wiederherstellen.

Breitere Trends auf dem Kryptomarkt und neue Ankündigungen des Pi Core Teams können die Stimmung ebenfalls beeinflussen.

Fazit

Der PI-Token von Pi Network bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen kurzfristigen Gewinnen und strukturellen Herausforderungen. Der Jahrestag des Mainnet hat eine Rallye ausgelöst, aber Gewinnmitnahmen und technischer Widerstand dämpfen den Optimismus. Mit etwa $0,174-$0,175 ist der Token nach wie vor stark von seinem Höchststand abgewertet, und die Stimmung ist immer noch fragil. Marktbeobachter werden genau verfolgen, ob PI den Widerstand durchbrechen kann oder ob erneuter Verkaufsdruck den Kurs nach unten drückt.