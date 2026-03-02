Home খবর রিপল এক্সআরপি মূল্য পূর্বাভাস: বিনিয়োগকারীদের যা জানা উচিত
খবর

রিপল এক্সআরপি মূল্য পূর্বাভাস: বিনিয়োগকারীদের যা জানা উচিত

David Martinমার্চ 2, 2026, 5:30 অপরাহ্ন
ভূমিকা

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে রিপলের XRP $১.৪৩–$১.৪৫ এর কাছাকাছি একটি সংকীর্ণ পরিসরে লেনদেন করছে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং নিয়ন্ত্রক সতর্কতার মধ্যে একটি সতর্ক বাজারের মনোভাব প্রতিফলিত করে। সাম্প্রতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও, প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ – বিশেষ করে স্পট XRP ETF-এর মাধ্যমে – একটি স্থিতিশীল শক্তি প্রদান করেছে। এই নিবন্ধটি বর্তমান মূল্য গতিশীলতা, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিনিয়োগকারীদের পরবর্তী কী পর্যবেক্ষণ করা উচিত তা পরীক্ষা করে।

বর্তমান মূল্যের স্ন্যাপশট এবং বাজার প্রেক্ষাপট

CoinMarketCap-এ বর্তমানে XRP-এর মূল্য আনুমানিক $1.43, যা গত 24 ঘন্টায় 1.2% বৃদ্ধি এবং বাজার মূলধন $87.5 বিলিয়নের কাছাকাছি দেখায়। CoinGecko $1.45 এর সামান্য বেশি দামের রিপোর্ট করেছে, যার মধ্যে দৈনিক বৃদ্ধি 1.3% এবং গত সপ্তাহে 10.1% হ্রাস পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি পূর্ববর্তী পরিবর্তনের পরে একত্রীকরণের সময়কালকে নির্দেশ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং ETF প্রবাহ

তথাকথিত “ফেব্রুয়ারি অভিশাপ” সত্ত্বেও, যেখানে XRP সাধারণত কম পারফর্ম করে, মার্কিন স্পট XRP ETF-তে $1.37 বিলিয়নেরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক প্রবাহের কারণে টোকেনটি $1.48 এর উপরে ধরে রেখেছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা $1.40 এবং $1.45 এর মধ্যে একটি কাঠামোগত স্তর তৈরি করছে, যা বিস্তৃত বাজারের নরমতার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করছে।

টেকনিক্যাল আউটলুক: সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল

XRP $1.50 এবং $1.75 এর মধ্যে একটি ভঙ্গুর ব্যান্ডের মধ্যে লেনদেন করছে, যা জুলাই 2025 এর সর্বোচ্চ $3.65 এর কাছাকাছি থেকে 57% পতনকে প্রতিফলিত করে। মূল প্রযুক্তিগত স্তরগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • সাপোর্ট: $1.43 (ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইন), $1.31 (মূলধন অঞ্চল)
  • প্রতিরোধ: $1.53 (0.5 ফিবোনাচ্চি স্তর), $1.62–$1.67 (বুল গেটওয়ে)

$১.৪৩ এর উপরে ধরে রাখলে $১.৬২ এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি হতে পারে, অন্যদিকে নীচের দিকে বিরতি আরও গভীর নিম্নমুখী ঝুঁকি প্রকাশ করতে পারে।

পূর্বাভাস এবং বিশ্লেষকদের ভবিষ্যদ্বাণী

স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাস

  • ব্লকচেইন.নিউজ স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা $২.১৫, যার মধ্যমেয়াদী পরিসীমা $২.২০–$২.৩৫, $২.২১ এ প্রতিরোধ ভাঙার উপর নির্ভরশীল।
  • AI-চালিত মডেলগুলি আরও স্থবির প্রত্যাশা প্রদান করে। AInvest-এর AI 28 ফেব্রুয়ারী নাগাদ $2.15 এর বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রার পরামর্শ দেয়, যদি XRP $1.69 এর কাছাকাছি সমর্থন পুনরুদ্ধার করে।
  • ChatGPT, Claude, Perplexity, এবং Grok-এর পূর্বাভাসে ফেব্রুয়ারির পরিসর $1.40 এবং $1.90 এর মধ্যে রাখা হয়েছে, যদি সমর্থন ব্যর্থ হয় তবে নেতিবাচক ঝুঁকি $1.25 পর্যন্ত।

মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস

  • LiteFinance একটি বেসিক দৃশ্যকল্পের রূপরেখা দেয় যেখানে XRP $2.17-এ উন্নীত হতে পারে, বছরের শেষ নাগাদ $2.86–$2.98-এর দিকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অনুকূল গ্রহণ এবং অংশীদারিত্ব ধরে নেওয়া হচ্ছে।
  • স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড তাদের বছরের শেষের লক্ষ্যমাত্রা $2.80 এ সংশোধন করেছে, যা বাজারের ওঠানামার মধ্যে আরও সতর্ক অবস্থানের প্রতিফলন।
  • পিটার ব্র্যান্ডের মতো আরও বুলিশ পূর্বাভাসগুলি ৬০% বৃদ্ধি পেয়ে $৪.৪৭-এ পৌঁছানোর ইঙ্গিত দেয়, যদিও এগুলি এখনও অনুমানমূলক।

কেন এটা এখন গুরুত্বপূর্ণ

XRP-এর বর্তমান মূল্যের ক্রিয়াটি স্থায়ী সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা এবং ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহের মধ্যে টানাপোড়েনের দ্বারা গঠিত। ETF প্রবাহ বাস্তব সমর্থন প্রদান করছে, অন্যদিকে প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্রেকআউট সম্ভাবনা এবং নিম্নমুখী ঝুঁকির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ইঙ্গিত দেয়। নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা – বিশেষ করে CLARITY আইন এবং Ripple-এর আইনি অবস্থানের আশেপাশে – একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল রয়ে গেছে।

বিনিয়োগকারীদের পরবর্তীতে কী দেখা উচিত

  • সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল : $১.৪৩ এর উপরে একটি টেকসই হোল্ড $১.৬২ এর দিকে ধাক্কা দিতে পারে। বিপরীতে, নীচের বিরতি আরও গভীর ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  • ETF প্রবাহ : স্পট ETF-এর মাধ্যমে অব্যাহত প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় $1.40–$1.45 সাপোর্ট জোনকে শক্তিশালী করতে পারে।
  • নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন : ক্ল্যারিটি আইনের অগ্রগতি বা রিপলের নিয়ন্ত্রক অবস্থান নতুন গতিতে অনুঘটক হতে পারে।
  • ম্যাক্রো ডেটা : বিস্তৃত অর্থনৈতিক সূচক এবং ফেড নীতির পরিবর্তন ক্রিপ্টো বাজার জুড়ে ঝুঁকির প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

উপসংহার

XRP একটি সতর্কতামূলক পর্যায়ে পাড়ি দিচ্ছে, মিশ্র সংকেতের মধ্যে $1.43–$1.45 এর কাছাকাছি লেনদেন হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ETF প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে, কিন্তু প্রযুক্তিগত প্রতিরোধ এবং ম্যাক্রো অনিশ্চয়তা প্রত্যাশার উপর প্রভাব ফেলছে। স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাস $1.40 থেকে $2.35 পর্যন্ত হতে পারে, যা বাজার অনুঘটক এবং নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতার উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারীদের মূল প্রযুক্তিগত স্তর, ETF কার্যকলাপ এবং নীতিগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা উচিত যাতে XRP ভেঙে যেতে পারে নাকি রেঞ্জ-বাউন্ড থাকে তা মূল্যায়ন করা যায়।

পাই নেটওয়ার্কের মূল্য: সর্বশেষ অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী

