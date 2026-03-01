পাই নেটওয়ার্কের মূল্য: সর্বশেষ অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী

ভূমিকা
মেইননেট চালু হওয়ার পর থেকে প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে পাই নেটওয়ার্কের নেটিভ টোকেন, পিআই, নতুন করে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। টোকেনটির উল্লেখযোগ্য মূল্য পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নতুন করে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি সর্বশেষ মূল্য তথ্য, বাজার প্রেক্ষাপট এবং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে—সরল, বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী।
বর্তমান মূল্যের স্ন্যাপশট
আজ, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে, পাই নেটওয়ার্ক (PI) $০.১৭৪ থেকে $০.১৭৫ এর মধ্যে লেনদেন করছে। CoinMarketCap এর লাইভ মূল্য প্রায় $০.১৭৪২, যার বাজার মূলধন প্রায় $১.৫৮ বিলিয়ন এবং সঞ্চালিত সরবরাহ প্রায় ৯.০৯ বিলিয়ন PI। CoinCodex একই রকমের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে: $০.১৭৬৫, গত ২৪ ঘন্টায় ১২% বৃদ্ধি, যদিও এখনও তার সর্বকালের সর্বোচ্চ থেকে প্রায় ৯৪% কম।
মূল্যের এই ওঠানামার কারণ কী?
বার্ষিকী মোমেন্টাম এবং সরবরাহ সীমাবদ্ধতা
পাই নেটওয়ার্কের প্রথম মেইননেট বার্ষিকী স্বল্পমেয়াদী আশাবাদ জাগিয়ে তুলেছে। বার্ষিকীর আগে টোকেনটি ৬% এর বেশি বেড়ে প্রায় $০.১৯ এ পৌঁছেছে, যা মেইননেট মাইগ্রেশনে বিরতির ফলে বিক্রির চাপ সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ট্রেডিংভিউ এই বছরের সর্বনিম্ন থেকে ৩৫% রিবাউন্ড লক্ষ্য করেছে, যা এই র্যালিটিকে ১৯.৬ সংস্করণে মাইগ্রেশন সম্পন্ন হওয়ার জন্য দায়ী করেছে।
মুনাফা অর্জন এবং প্রযুক্তিগত প্রতিরোধ
উত্থান সত্ত্বেও, লাভ-গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় এক্সচেঞ্জগুলিতে ৪ মিলিয়নেরও বেশি PI টোকেন জমা হয়েছে, যা বিক্রয় চাপের ইঙ্গিত দেয়। প্রযুক্তিগত সূচকগুলি $0.177–$0.1919 এর কাছাকাছি প্রতিরোধের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে 50-দিনের EMA একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করছে।
বিস্তৃত বাজার অনুভূতি
অনুভূতি এখনও ভঙ্গুর। AInvest জানিয়েছে যে PI-এর দাম 3.7% কমেছে, 15টির মধ্যে 14টি টেকনিক্যাল সূচক আরও খারাপের দিকে ইঙ্গিত করছে। বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে প্রতিরোধ বজায় থাকলে $0.14-এর দিকে সম্ভাব্য পতন ঘটবে। এদিকে, CryptoRank গত সপ্তাহে শীর্ষ 100টি ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে PI-কে শীর্ষ-কার্যকর টোকেন হিসেবে তুলে ধরেছে, প্রায় 40% লাভের সাথে।
কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল স্তরগুলি
- সাপোর্ট : প্রায় $০.১৭, বিক্রি তীব্র হলে আরও গভীর সাপোর্ট $০.১৫ এর কাছাকাছি।
- প্রতিরোধ : তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ $0.177–$0.18 এ, এবং আরও শক্তিশালী বাধা $0.1919 এ।
- সূচক : মিশ্র সংকেত—স্বল্পমেয়াদী গতিবেগ হালকা তেজিভাব দেখায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী চাপ বজায় থাকে।
বিস্তৃত প্রেক্ষাপট এবং ঝুঁকি
পাই নেটওয়ার্কের দাম ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বোচ্চ মূল্য $২.৯৮–$২.৯৯ এর কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও অনেক নিচে রয়েছে। টোকেনটি তার সর্বোচ্চ মূল্যের ৯৫% এরও বেশি হারিয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে এর সর্বকালের সর্বনিম্ন মূল্য প্রায় $০.১৩১২ রেকর্ড করা হয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের আস্থা চাপের মুখে। VnExpress জানিয়েছে যে প্রকল্পটি এখনও স্মার্ট চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করতে পারেনি এবং ক্রমবর্ধমান টোকেন আনলক সরবরাহের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা তারল্য এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। নিয়ন্ত্রক এবং বিশেষজ্ঞদের সতর্কতাও অব্যাহত রয়েছে, কিছু পাইকে ঝুঁকিপূর্ণ বা পিরামিডের মতো লেবেল করেছে, যদিও কোনও প্রধান নিয়ন্ত্রক আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে একটি কেলেঙ্কারী বলে মনে করেনি।
পিআই-এর পরবর্তী পদক্ষেপ কী?
বিশ্লেষক এবং ব্যবসায়ীরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন লক্ষ্য করছেন:
- গতি ধরে রাখার জন্য PI $0.18–$0.19 এর উপরে ভেঙে যেতে পারে কিনা।
- যদি বিক্রির চাপ আবার শুরু হয়, তাহলে $0.15-এর দিকে পতন সম্ভব।
- মাইগ্রেশন বিলম্ব এবং লকড ব্যালেন্সের মতো অপারেশনাল সমস্যাগুলির সমাধান আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে।
- ক্রিপ্টো বাজারের বিস্তৃত প্রবণতা এবং পাই কোর টিমের যেকোনো নতুন ঘোষণাও আবেগকে প্রভাবিত করতে পারে।
উপসংহার
পাই নেটওয়ার্কের পিআই টোকেন স্বল্পমেয়াদী লাভ এবং কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখছে। মেইননেট বার্ষিকীতে একটি উত্থান ঘটেছে, কিন্তু মুনাফা গ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত প্রতিরোধ আশাবাদকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রায় $0.174–$0.175 এ, টোকেনটি তার শীর্ষ থেকে গভীরভাবে হ্রাস পেয়েছে, মনোভাব এখনও ভঙ্গুর। বাজার পর্যবেক্ষকরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন যে পিআই প্রতিরোধ ভাঙতে পারে কিনা, নাকি পুনর্নবীকরণ করা বিক্রয় চাপ এটিকে আরও কমিয়ে দেয়।
